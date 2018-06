"Pe evaziunea fiscală va fi o discuţie foarte aprinsă. (...) Ce face Germania, ce face Olanda sau ce face orice ţară care are o astfel de experienţă, aplicăm şi noi în România. Eu ca stat nu am interes să distrug o afacere, dar am interesul unde o astfel de faptă se întâmplă şi nu este o recidivă, deja, să am şi un comportament normal în piaţă. Pentru că eu ca stat am interesul să ţin o firmă în viaţă, nu să o distrug, şi să rămân fără locuri de muncă, să am un impact negativ în economie. Asta să fie abordarea unei economii normale", a spus Teodorovici, citat de Agerpres. Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a participat joi la înfiinţarea... citeste mai mult