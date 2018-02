În această seară la ediție specială ”Punctul de Întâlnire” Radu Tudor îl are invitat pe Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțe.

Antena.Acesta a vorbit despre posibilitatea schimbării șefului ANAF, despre care spune că este o variantă luată în calcul. ”Sunt încă discuții în derulare. Până nu apare în Monitorul Oficial, nu are sens să facem speculații” consideră Eugen Teodorovici Despre dificultățile întâmpinate de cetățeni în relația cu ANAF:

”Dacă ar fi o infrastructruă, lucrurile ar fi extrem de simple și nu am vorbi de zeci de formulare” a spus ministrul.

Despre Legea pensiilor:

”Pensiile vor crește, așa cum este scris în programul de guvernare.... citeste mai mult