Eugen Orlando Teodorovici

Moneda naţională îşi va reveni până la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaraţiile ministrului propus al Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici.

"Momentan (leul este la un nivel mai mic decât cel din construcţia bugetului pe 2018, n.r.), lucrurile se vor schimba în bine şi până la final de an o să... Am spus că îşi revine faţă de cel de astăzi. Eu sper ca pe final de an să... citeste mai mult