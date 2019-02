„Ca plafon (pentru Prima Casă – n.red.), am prins cam 2 miliarde de lei, în acest an. Deci, va continua, numai am spus că, în discuţia pe care am avut-o la Banca centrală, pentru a-l face mai social. (…) Până la final de februarie, vom avea forma propusă a fi modificată, dar nu se schimbă aspecte esenţiale. Finanţarea există – a fost bugetat. Programul continuă”, a menţionat, duminică seara, Eugen Teodorovici, într-o emisiune la Antena 3. Ministrul Finanţelor a mai spus că modificările vor fi făcute până la finalul lunii februarie printr-o Hotărâre de Guvern. „Probabil, (modificările) vor fi suprafaţa casei, persoanele cu venituri mai mici.... citeste mai mult

acum 8 min. in Locale, Vizualizari: 6 , Sursa: Vremea Noua in