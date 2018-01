Premierul desemnat Victor Ponta a declarat, luni, ca doreste ca in prima sedinta a Cabinetului sau, in data de 8 mai, sa fie aprobata scrisoarea de intentie catre FMI. "Delegatia FMI, a BM si CE ar urma sa-si incheie vizita in data de 8 sau 9....

Wall-street, 1 Mai 2012