Fiscul se va muta până la finele acestui an în fostul sediu al Antenelor din zona Băneasa, care acum este al statului, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, la TVR1.

„Fostul sediu al Antenelor va fi valorificat până la finalul acestui an, pentru că am de gând să mutăm Fiscul. Sediul este acum al statului. Pe acest spaţiu cu siguranţă nu vom lua atât cât a spus DNA (60 de milioane de euro). ANAF a făcut o evaluare de 11 milioane de euro în 2015. Este o diferenţă mare în ceea ce a spus DNA şi evaluarea Fiscului”, a precizat Teodorovici, întrebat dacă intenţionează să valorifice clădirea din Băneasa de 60 de milioane de euro imputat ca prejudiciu în... citeste mai mult

