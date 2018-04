Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat ce se întâmplă cu pilonul II de pensii, după ce își exprimase intenția de a renunța la el.

„Mă uitam la televizor și chiar un prefor de economie la ASE.. efectiv nici nu a înțeles discuția, nu numai la pilonul II, dar și în general.. și felul în care expunea în spațiul public mă făcea să mă gândesc la studenții pe care îi are zi de zi de păcălit la nivelul ASE-ului. Normal și de bun simț față de economie e ca tu, stat, să oferi alternative. Cum am făcut în cadrul companiilor cu acel plafon sub un milion de euro, firmele să opteze pentru una din cele două variante, impozit pe profit sau pe cifra de afaceri, așa și aici. Avem... citeste mai mult