”Acum sunt ministru de Finanţe, am o agendă extrem de încărcată. Nu am decis să merg la un astfel de obiectiv”, a precizaEugen Teodorovici.

El a mai spus că decizia CExN ca partidul să aibă opt vicepreşedinţi femei şi opt vicepreşedinţi bărbaţi ”nu este un lucru rău”.

”Am fost toată viaţa un susţinător al sexului frumos. Nu contează acum... E normal să fie... Toată viaţa noastră am fost, în mare parte a ei, conduşi de bărbaţi în funcţiile publice importante. Să le dăm o şansă”, a spus Teodorovici.

Întrebat dacă nu se simte marginalizat, el a spus: ”Din contră. Ne simţim nişte alintaţi”.

Share... citeste mai mult

azi, 15:33 in Politica, Vizualizari: 40 , Sursa: Mediafax in