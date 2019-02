România va închide acest an cu deficit sub 3% din PIB, aşa cum s-a angajat, a declarat, marţi, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. "Nu, nu. Vom închide acest an sub 3 (la sută - n.r.) cum ne-am angajat. Oricum, la nivel de european...

Adevarul, 27 Noiembrie 2018