Amnistia fiscală este o măsură care va debloca o parte din economie, în condiţiile în care, din datoriile totale de 100 de miliarde lei către stat, doar 17 miliarde pot fi recuperate, a afirmat recent Eugen Teodorovici, precizând că nu vor fi şterse datoriile colegilor de partid. ”Nu se şterge un coleg de partid, cum se vorbeşte, nu am astfel de preocupări. (...) În 2015, când eu am dat amnistia, eu nu mi-am şters datoria mea personală, am plătit-o leu cu leu”, a spus Teodorovici, pentru Antena 3. Ministrul a mai spus că cei care îşi fac calcule acum că nu mai trebuie să dea bani la stat, fac o greşeală. ”Este un calcul greşit, trebuie să... citeste mai mult