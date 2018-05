Teodorovici: Cresc pensiile cu 10% de la 1 iulie

Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, joi, la "Punctul de întâlnire", că pensiile se vor majora cu 10%, de la 1 iulie 2018.

"Fiecare măsură pe care noi am avut-o în acest an a fost prevăzută în impactul bugetar. Tot ce s-a prevăzut pentru acest an se va realiza", a spus Teodorovici.

citeste mai mult