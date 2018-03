Teodorovici: Cota de 2% din impozit pentru ONG va fi majorata Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca ia in calcul posibilitatea majorarii cotei ce poate fi directionata catre ONG-uri. Ministrul a declarat ca de aceasta majorare vor beneficia in special asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii, pentru care s-ar putea atinge pragul de 3.5%

In prezent, Legea prevede ca se poate directiona catre un ONG cota de 2% din impozitul pe venit. Totusi, lucrurile se vor schimba in viitorul... citeste mai mult