Doina Tudor, senator PNL, a fost retinuta pentru 24 de ore, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost audiata la sediul DNA din Bucuresti. Liberala a fost scoasa in catuse din cladirea DNA si dusa in Arestul Politiei Capitalei. Doina Tudor este cercetata in...

Evenimentul, 25 Februarie 2016