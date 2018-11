Ministrul de Finanţe Eugen Teodorivici a declarat joi că următoarea rectificare bugetară are loc în luna noiembrie, iar preşedinţia nu a cerut bani în plus, deşi la ultima rectificare a acuzat blocarea unor acţiuni din cauza reducerii banilor.

"Rectificarea, în noiembrie. Luni, marţi şi miercuri s-au purtat discuţii, vedem forma finală în următoarele zile", a declarat Eugen Teodorovici.

Chestionat cu privire la banii solicitaţi în plus de serviciile secrete şi preşedinţie, Teodorovici a afirmat că...