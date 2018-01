Teodor Melescanu: Nu am de gand sa imi dau demisia Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca nu are niciun motiv sa demisioneze din functia pe care o detine.

Politica "In legatura cu remaniabilii, orice membru din Guvern este remaniabil, m-ati intrebat daca se refera la mine. Din acest punct de vedere, insa, nu pot sa va dau un raspuns, ca nu eu ma remaniez. Va asigur ca nu am de gand sa-mi dau in niciun caz demisia, deci este vorba de o decizie pe care o va propune primul ministru si care va fi acceptata, aprobata, de... citeste mai mult

