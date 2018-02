Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii IT (ANIS), organizaţie care grupează peste 130 de companii cu afaceri mai mari de 2,5 mld. euro pe an şi 30.000 de angajaţi, şi-a fixat ca obiectiv strategic pe termen mediu şi lung susţinerea unor programe şi iniţiative care să ducă la dublarea numărului anual de absolvenţi de IT.

„Este pentru prima dată când cineva, în speţă ANIS, îşi propune să abordeze un obiectiv strategic pe termen mediu şi lung. Discutăm practic de dublarea... citeste mai mult