Tentativele de furt din retelele de distributie a energiei electrice provoacã numeroase victime anual

Un bãrbat care a intentionat sã fure elemente dintr-un post de transformare a energiei electrice din localitatea Dolhasca, judetul Suceava, a decedat, pe 6 februarie, ca urmare a amorsãrii unui arc electric. Victima a intrat in clãdire prin fortarea sistemului de inchidere, din pãcate fiind gãsitã fãrã suflare langã un echipament sub tensiune din postul de transformare. Delgaz Grid atrage incã o datã atentia asupra faptului cã interventiile neautorizate in instalatiile de distributie a energiei electrice la liniile aeriene si cablurile subterane, in tablouri electrice, statii si posturi de transformare reprezintã un real pericol pentru... citeste mai mult