Un brailean de 63 de ani, din comuna Ulmu, a ajuns in spatele gratiilor pentru tentativa la omor, dupa ce si-a injunghiat de mai multe ori un consatean, cu aproape zece ani mai tanar, in plina strada. Totul s-a intamplat vineri, in jurul orei 17:00....

Info Braila, 14 Decembrie 2015