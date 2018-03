Tentativa de asasinat impotriva reginei Marii Britanii, in timpul unei vizite in Noua Zeelanda Un adolescent afectat de tulburari mentale a incercat in 1981 sa o asasineze pe regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii in timpul unei vizite in Noua Zeelanda, dar politia locala a tinut cazul secret, potrivit unor documente declasificate, date publicitatii joi.

Mai multe despre marea britanie, Noua Zeelanda, asasinat, regina Elisabeta a II-a Foto: pixabay.com International citeste mai mult

azi, 12:36 in Externe, Vizualizari: 31 , Sursa: 9am in