Simona Halep a trecut în sferturi de Qiang Wang, locul 18 mondial, scor 6-4, 7-5, şi în semifinale o va întâlni pe Karolina Pliskova. Dar, în partida cu sportiva din China, românca a avut un schimb de replici tensionat cu antrenorul ei Daniel Dobre. Momentele respective au fost comentate şi de căpitanul-nejucător al echipei de Fed Cup, Florin Segărceanu.

"Pe Simona trebuie să o iei aşa cum este. Eu am 'învăţat-o'. La Fed Cup ştiu ce am de făcut, am mai lucrat cu ea. Simona are o refulare în astfel de momente şi trebuie să accepţi. Sunt obişnuit cu aşa ceva. Trebuie să accepţi şi să te aştepţi la acest lucru. Nu este o...