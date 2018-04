Sambata, 21 Aprilie, 10:32

Nu e liniște în naționala României de Fed Cup, chiar în week-end-ul în care înfruntăm Elveția în barajul pentru promovarea în Grupa Mondială.

Sorana Cîrstea (34 WTA) a primit cu dezamăgire vestea că nu va evolua în niciun meci din confruntarea cu Elveția și nu a ezitat să-și manifeste nemulțumirea în fața jurnaliștilor: "Mă așteptam să joc. Era prima idee, însă căpitanul decide. Eu mereu am venit la Fed Cup și nu a contat că am fost prima, a doua, a patra. Sunt aici, dacă echipa are nevoie să joc, joc. Dacă echipa are nevoie să bat din palme, bat din palme", a declarat frumoasa tenismenă... citeste mai mult