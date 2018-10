„Ridică mari semne de întrebare. Am senzaţia că umbra lui Macovei şi Prună a acoperit gândirea acestei ordonanţe, dincolo de faptul că ordonanţa este foarte mult extinsă faţă de ceea ce părea să fie subiect de discuţie pentru o eventuală modificare. De exemplu, am întâlnit formule de tipul , am găsit formula absolut stupidă legată de revocarea membrilor CSM în care judecătorii, respectiv procurorii, votează pentru revocare dar după aia se pronunţă CSM-ul cu majoritate de voturi” a declarat, duminică, pentru Mediafax, liderul senatorilor... citeste mai mult

azi, 15:48 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: Adevarul in