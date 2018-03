Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomați ruși în contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus și pe fiica acestuia în orăşelul britanic Salisbury, a anunţat miercuri premierul Theresa May.

Teresa May Termenul limită dat Federației Ruse pentru explicații oficiale în cazul fostului spion Serghei Skripal a expirat.

Londra cere o reuniune de urgență Consiliului de securitate al ONU pentru cazul Skripal.

Premierul Theresa May a prezidat o reuniune a Consiliului National de Securitate.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat miercuri dimineață că nu s-a înregistrat nici un progres în relația cu...

