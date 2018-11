fost număr 1 mondial la dublu, în 2017, În prezent pe locul 106 mondial la simplu, Lucie Safarova a fost măcinată în ultimul an de foarte multe accidentări care au făcut-o să ia decizia radicală. “Iubesc tenisul, îmi va lipsi mult. Însă vreau să termin frumos, a venit momentul. Am avut o carieră frumoasă, sunt foarte mulţumită de ce am realizat”, a spus sportiva în vârstă de 31 de ani.

De-a lungul carierei ei, Lucie Safarova a cucerit 7 titluri WTA la simplu şi o groază de trofee la dublu, dar cele mai importante sunt cele 5 cucerite în turneele de Grand Slam alături de Bethanie... citeste mai mult

