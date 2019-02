Tenismenul român, Marius Copil, locul 72 în clasamentul ATP a anunțat pe pagina sa de Facebook că a încheiat colaborarea cu antrenorul Andrei Pavel. ”Aș vrea să anunț că în această săptămână am încetat colaborarea cu Andrei Pavel. Am învățat multe în perioada în care am lucrat împreună, nivelul jocului meu a crescut și am făcut împreună un rezultat excepțional, dar în acest moment am decis amândoi că e mai bine să ne oprim.

Îi mulțumesc că a fost lângă mine și a încercat să-mi transmită toate lucrurile pe care el le-a... citeste mai mult