Tenis de masa / “TROFEUL CENTENAR 2018”

Club Sportiv ACTIV T.T. organizeaza in data de 6.10.2018, ora 9:30 la Sala de sport Ativ din Complex Hipodrom, “TROFEUL CENTENAR 2018”, Campionatul National la Tenis de Masa.

Evenimentul sportiv este finantat de DJST Braila in cadrul Programului “Romania in miscare”, initiat de MTS-Bucuresti.

Succes tuturor participantilor!

