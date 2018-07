Tendinta de crestere a preturilor apartamentelor se pastreaza si in 2018. Spatiile de birouri duc la o crestere mai accentuata a preturilor Piata imobiliara si-a revenit aproape complet in ultima perioada, preturile ajungand la valori nu foarte departate de cele care erau consemnate inainte de criza economica din 2008. Spre exemplu, conform datelor inregistrate in anul precedent, in Romania au existat nu mai putin de 580.000 de tranzactii. Si asta s-a intamplat in conditiile in care si preturile au crescut cu aproximativ 10... citeste mai mult