PROGNOZA METEO. Duminică ne asteapta o vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate. Luni, vremea va fi, in general, frumoasă si cu temperaturi in crestere fata de duminica. Marti, vremea ramane in continuare frumoasă si insorita in jumătatea de nord a...

Vremea Noua, 8 Martie 2015