Încălzirea globală, fenomen cauzat e nivelurile record ale gazelor cu efect de seră existente în atmosferă, a făcut ca ultimii patru ani să fie cel mai călduroși înregistrați vreodată, potrivit unui studiu OMM.

Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM) a anunţat miercuri că temperatura media la suprafaţa planetei în 2018 a depăşit-o cu aproximativ 1,0° C pe cea din perioada preindustrială (1850-1900).

”Acest an (2018) se clasează drept al patrulea în rândul celor mai calzi care au fost constataţi”, subliniază agenţia specializată a ONU.

”Cu 1,2°C în plus faţăde perioada preindustrială, anul 2016, marcat de influenţa unui puternic Niño, îşi păstrează... citeste mai mult

