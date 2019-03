Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a afirmat miercuri că "temerile" unor operatori legate de OUG 114/2018 au contribuit la influenţarea cursului de schimb, conform Agerpres.ro "Cursul a luat-o la vale niţel. S-a stabilizat în acest moment. Dar au fost şi alte elemente care au contribuit la influenţarea cursului de schimb. Alte elemente, aş spune temerile unor operatori, fie din domeniul bancar, fie din alte zone, legate de OUG 114. (...) În acest moment am accelerat discuţiile, am avut întâlniri şi am încercat să preiau... citeste mai mult