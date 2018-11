Temele pe care Romania le va gestiona in perioada in care va detine Presedintia Consiliului UE

Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Achim Irimescu, s-a intalnit luni, 7 decembrie 2015, la sediul MADR cu E.S. Stella Ronner-Grubacic, Ambasadoarea Olandei in Romania. Vizita ambasadoarei are loc in contextul in care in perioada ianuarie -...

Gazeta de Agricultura, 19 Decembrie 2015