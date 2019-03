La numai 16 ani, atleta constănţeană Ioana Emilia Colibăşanu are deja un palmares însemnat, în care se regăsesc mai multe medalii de aur, argint şi bronz la Campionatele Naţionale ale nivelului juvenil, începând de la categoria de vârstă copii. Sportiva este pregătită de Carmen Botea, iar în competiţii are dublă legitimare, CS Farul - LPS „Nicolae Rotaru“ Constanţa.

Sezonul 2019 este primul al Ioanei ca junioară 2, iar, de curând, la Campionatul Naţional de sală de la Bucureşti, la junioare 2, la devenit campioană a României la pentatlon şi la 60 m garduri, stabilind, în plus, şi recorduri personale la cele două probe.... citeste mai mult