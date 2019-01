Anul trecut, pugilistul constănţean Orhan Marcu, de la CS Farul (antrenor, Mihai Constantin), şi-a împlinit unul dintre visurile sale, acela de a fi campion al României. În întrecerea desfăşurată la Tg. Mureş şi rezervată categoriei de vârstă tineret, Orhan a fost cel mai bun din ţară la categoria 52 kg, cucerind astfel aurul. Pugilistul de 18 ani (va împlini 19 ani la finele lunii viitoare) a ajuns în vârful ierarhiei interne, progresând an de an, după bronzul din 2016 de la Naţionalele de juniori şi argintul din 2017 de la tineret. Tânărul boxer are... citeste mai mult