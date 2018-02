Tânăra atletă constănțeană Ioana Manoliu, în vârstă de 18 ani, sportivă cu dublă legitimare, LPS „Nicolae Rotaru“ - CS Farul, are un început favorabil de an, cu patru medalii la Campionatele Naționale, cu o participare la Campionatul Balcanic de juniori 1 (unde a ratat la mustață bronzul) și cu o îmbunătățire de două ori în mai puțin de o lună a recordului personal la săritura în lungime.





Tânăra atletă constănțeană Ioana Manoliu, în vârstă de 18 ani, sportivă cu dublă legitimare, LPS „Nicolae Rotaru“ - CS Farul, are un început favorabil de an, cu patru medalii la Campionatele Naționale, cu o participare la Campionatul... citeste mai mult