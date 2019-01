Majoritatea noilor angajaţi vor lucra pentru două branduri recunoscute - o platformă online prin care se pot închiria spaţii de cazare şi Koodo Mobile, un furnizor canadian de servicii de telefonie mobilă.

Procesul de recrutare a demarat la începutul acestui an prin lansarea campaniei „Make Your Own Success Story” ce se adresează persoanelor care cunosc mai multe limbi străine (franceză, spaniolă, italiană, engleză, germană, rusă şi portugheză). Noii angajaţi vor asigura suport clienţilor din Canada,... citeste mai mult