Despre legume am putea afirma că sunt adevărate medicamente. Datorită substanțelor nutritive pe care le conține țelina, nici această legumă nu trebuie să lipsească din dieta ta.

Consumul frecvent de țelină te ajută să beneficiezi de o cantitate semnificativă de vtiamina A, esențială pentru o vedere bună, în timp ce betacarotenul regăsit în frunzele de țelină îți vor furniza vitamine din complexul B, care ajută la creșterea imunității. Țelina are proprietăți antistres și-ți oferă un aport crescut de vitamina C cu efect antiîmbătrânire.

La fel ca și vitaminele, mineralele joacă un rol important în... citeste mai mult