Telemunca: Ce obligatii trebuie sa indeplineasca firmele pentru a evita amenzile ITM Munca de la distanta devine oficiala in Romania. Parlamentul a adoptat in aceasta saptamana un proiect de lege care prevede ca angajatii care lucreaza de acasa prin activitatea denumita TELEMUNCA, vor stabili de comun acord cu angajatorul programul de lucru.

Angajatorilor le revine obligatia de a include in contractul de munca anumite clauze pentru angajatii care desfasoara activitate de telemunca. De asemenea, angajatorii sunt obligati sa asigure anumite echipamente, un instructaj, sa tina cont de orele... citeste mai mult

