Evident, de cele mai multe ori este vorba despre picătura care a umplut paharul. Însă, ceea ce atrage atenţia în acest caz este faptul că, spre deosebire de alte zile ale anului, Sf. Valentin are statistic şanse să fie a Break Up Day! Altfel spus, o zi a despărţirilor mai mult sau mai puţin anunţate.

Adevărul este că de fiecare dată când ieşim dintr-o relaţie o facem pentru că aşa nu se mai poate. Ceea ce primim în respectiva relaţie este mult sub aşteptările nostre sau sub promisiunile întâlnirii iniţiale. Iar ca să poţi să te desparţi de cineva ai nevoie atât de motive bune, cât şi de... citeste mai mult

azi, 10:22 in IT&C, Vizualizari: 21 , Sursa: Adevarul in