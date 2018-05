Telekom România, cel mai mare grup de comunicaţii fixe şi mobile de pe piaţă, a ajuns la afaceri de câteva zeci de milioane de euro din furnizarea de soluţii integrate IT&C pe piaţa locală, cu un ritm de creştere al veniturilor de 30% de la an la an - semnificativ mai mare decât cel din businessul pur de comunicaţii, iar potenţialul de piaţă rămâne unul semnifi­cativ şi pentru anii următori.

„Businessul nostru de integrare de sisteme de IT este de câteva zeci de milioane de euro pe an, cu o rată de creştere de 30% de...

