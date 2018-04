Telekom România, cel mai mare grup de telecomunicaţii de pe plan local, a reuşit să atragă în decurs de un an 2 milioane de clienţi, prin intermediul campaniilor şi ofer­telor derulate sub campania #Netliberare. Prin aceasta operatorul şi-a propus să se repoziţioneze pe piaţa de telefonie mobilă.

Astfel, în urmă cu un an, Telekom a lansat platforma comercială cu numele #Netliberare, prima etapă a companiei constând într-o ofertă de 5 euro dedicată clienţilor rezidenţiali, atât abonaţi, cât şi utilizatori ai cartelelor preplătite.

