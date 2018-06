TELEFONUL mobil – jucaria preferata a copiilor. Afla la ce RISCURI se expun si cum le poti preveni!

Mai mult decat un accesoriu, telefonul mobil a devenit o necesitate. Dar cat de necesar si sanatos este acest gadget pentru copilul tau?

Este important sa stii ca utilizarea indelungata a telefonului mobil de catre un copil poate avea consecinte destul de grave, pentru ca ii va afecta viata sociala si educationala si ii poate insufla anumite comportamente negative, agresive. De asemenea, telefonul mobil este un factor ce favorizeaza sedentarismul, fapt care poate duce, in timp, la dezvoltarea unor probleme grave de sanatate. O situatie alarmanta pe care ar trebui sa o iei in considerare este procentul in crestere al copiilor ce... citeste mai mult

