Totul a început cu descoperirea unui cititor al site-ului norvegian NRKbeta, Henrik Austad, care a observat că telefonul său Nokia 7 Plus trimite informaţii necriptate către China de fiecare dată când este pornit.

Serverul chinez care primea informaţiile lui Austad (precum locaţia sa, numărul de serie al telefonului şi numărul cardului SIM) se afla sub domeniul ”vnet.cn”, controlat de China Telecom, o companie de telecomunicaţii a guvernului chinez.

HMD Global, compania care deţine Nokia, a recunoscut că telefoanele Nokia 7 Plus trimiteau date în China, însă aceasta a fost doar o eroare de software, care a fost reparată la începutul acestui an. De... citeste mai mult

