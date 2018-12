Mihai Teja e noul antrenor al FCSB-ului, el înlocuindu-l pe Dică. Tehnicianul de 40 de ani a anunţat că are fundaşi foarte buni şi că nu mai are nevoie de oameni noi în apărare, deşi Nick a cerut în mod constant să întărească defensiva, mai ales că au existat oameni importanţi indisponibili. Acum, Teja e convins că Planic, Bălaşa şi Momcilovic vor face diferenţa pentru restul sezonului.

