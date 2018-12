Şase luni Teja e şef la FCSB, a anunţat Becali, care vrea de la noul antrenor posesie şi titlul. Vom face o echipă puternică, i-a promis Teja patronului.

Teja are mână liberă la FCSB "Am să îţi fac toate poftele şi o să îşi iau ce jucători vrei tu. Prima dată fac ce zice antrenorul şi fac transferurile pe care le vrea antrenorul. Şi am să te las şase luni, nu mă bag, nu mă interesează. Dar dacă după şase luni nu ai luat campionatul şi nu faci posesia, vai de capul tău!", a spus Becali.

“Nu am venit pentru bani la... citeste mai mult

azi, 21:03 in Sport, Sursa: TVR