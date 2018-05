FCSB a terminat pentru al treilea an la rând pe locul secund în Liga 1 Betano, urmând să evolueze în preliminariile Ligii Europa. Felipe Teixeira şi Florinel Coman au apărut extrem de dezamăgiţi la interviurile de la final, spunând că titlul s-a pierdut la Iaşi. Teixeira spune că va merge acasă, urmând să decidă dacă rămâne sau nu la FCSB.

Teixeira va merge acasă şi va analiza ofertele pe care le va primi: "Am câştigat azi, asta a trebuit să facem, dar a câştigat şi CFR. Nu ştiu dacă ei merită mai mult, dar e echipa care a fost mai mult timp pe primul loc. E dificil pentru noi, n-am câştigat nimic în acest sezon. Am fost pe primul loc şi... citeste mai mult