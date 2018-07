FCSB a remizat cu Club Brugge în primul amical tare al verii, în cantonamentul din Olanda, iar Filipe Teixeira are încredere că sezonul viitor roş-albaştri vor lua titlul de campioană. Marcatorul golului FCSB în meciul cu campioana Belgiei, Teixeira a vorbit şi despre contractul său cu FCSB, dar şi despre plecările de la echipă.

"Un antrenament bun. Primul meci cu o echipă foarte bună, campioană în Belgia. E pozitiv, egal, dar cred că am jucat chiar bine, mai ales repriza a doua.

Mi-au făcut propunere, îmi doresc să continui aici. Am semnat pentru şase luni, asta e. Încă am plăcere de a juca fotbal. Dacă intră în Europa League, automat îmi fac contract de un an. A... citeste mai mult