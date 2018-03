Izolarea de societate poate fi dificila pentru seniorii care nu mai pot interactiona cu lumea inconjuratoare, iar motivele pot fi foarte variate. Un studiu facut in 2013 arata ca 20% dintre varstnici nu participasera la diverse evenimente culturale din motive economice, 15% pentru ca oferta nu raspundea preferintelor lor, dar pentru cei mai multi dificultatea era legata de deplasarea la locul evenimentului.

Preocuparea de a raspunde acestei provocari a societatii moderne, iminenta in orice tara, este reflectata in multe dintre proiectele de cercetare actuale.

In acest context, proiectul STAGE propune o solutie moderna pentru mentinerea unei vieti culturale active a... citeste mai mult

