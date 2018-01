Bitdefender, furnizor local de soluţii şi servicii de securitate IT, a încheiat un parteneriat cu producătorul american de echipamente de reţelistică Netgear prin intermediul căruia acesta din urmă va îngloba în produsele sale soluţiile de securitate pentru dispozitive smart dezvoltate în România. Soluţiile de securitate IT dedicate echipamentelor Netgear vor fi dezvoltate de Bitdefender sub denumirea Netgear Armor.

„Bitdefender este lider în piaţa de securitate pentru locuinţe inteligente. Împreună, punem la dispoziţia utilizatorilor această inovaţie pentru orice... citeste mai mult