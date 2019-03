Unul dintre aspectele care ne îngrijorează atunci când trebuie să mergem la dentist este anestezia. Când avem nevoie de o anestezie locală, înainte de mica injectie cu care se realizează aceasta, vedem că se folosesc o serie de geluri pentru gingie, care fac ca acea mică injecţie să fie mai uşor de suportat.

"Cand vine vorba de anestezia in stomatologie, de cele mai multe ori facem anestezie locala, in gingie, in dreptul dintelui pe care vrem sa il tratam. Cand vine vorba cu ce sa facem acea anestezie... exista o... citeste mai mult