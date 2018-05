Ștefan Szilagyi, președintele Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, este invitatul de luni seara a Panoramicului Sportiv, emisiune difuzată la fiecare început de săptămână, cu începere de la ora 21:30, de Informația TV.

Vom dezbate împreună cu președintele Szilagyi recentul proiect lansat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. Un proiect care are ca obiectiv principal organizarea în comun a unei ample competiții fotbalistice pentru școlari. Un proiect cu bătaie lungă care ar putea aduce un plus în fotbal. Evident, vom vorbi și despre campionatele județene AJF, despre fotbalul național etc.

